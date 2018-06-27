سامباولي :شعرت بالفخر بعد عناق ميسي

كشف المدير الفني ​الارجنتين​ي لمنتخب بلاده ​خورخي سامباولي​ عن شعوره بالفخر الكبير بعد توجه قائد فريقه ​ليونيل ميسي​ اليه بعد نهاية المباراة الثالثة في دور المجموعات من ​نهائيات كاس العالم 2018​ التي تقام في ​روسيا​ امام المنتبخ النيجيري ومعانقته ، حيث لفت سامباولي الى انه شعر بكثير من الفخر والسعادة بعد هذا العناق لان ميسي يعرف انه شخص شغوف وصبور جداً ، مضيفاً ان اهم شيء في ليو هو جانبه الانساني ، ليرد على جميع منتقدي لاعبه بعبارة : ” هو انسان يبكي ويضحك ويقدم كل ما لديه لتفوز الارجنتين ” .