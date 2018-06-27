سامباولي: شعرت بالفخر بعد عناق ميسي

كشف المدير الفني ​الارجنتيني لمنتخب بلاده ​خورخي سامباولي​ عن شعوره بالفخر الكبير بعد توجه قائد فريقه ​ليونيل ميسي​ اليه بعد نهاية المباراة الثالثة في دور المجموعات من ​نهائيات كاس العالم 2018​ التي تقام في ​روسيا​ امام المنتبخ النيجيري ومعانقته، حيث لفت سامباولي الى انه شعر بكثير من الفخر والسعادة بعد هذا العناق لان ميسي يعرف انه شخص شغوف وصبور جداً، مضيفاً ان اهم شيء في ليو هو جانبه الانساني، ليرد على جميع منتقدي لاعبه بعبارة: ”هو انسان يبكي ويضحك ويقدم كل ما لديه لتفوز الارجنتين”.