“ساعة الصفر” للمعركة الأخيرة ضد “داعش” في سوريا

بدأت قوات سوريا الديمقراطية، مساء السبت، هجوما ضد آخر جيب يسيطر عليه تنظيم “داعش” الارهابي في سوريا.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبرائيل إنّ العمليات جاءت بعد إجلاء معظم المدنيين من آخر جيب لـ”داعش” في ريف دير الزور.

وأضاف الناطق أنه “تم إجلاء أكثر من 50 ألف مدني من المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي”.

وكان مصطفى بالي، المسؤول الإعلامي للقوات المدعومة من واشنطن، قال إن المعركة ستنطلق “هذه الليلة (ليلة السبت) وستكون مهمتها القضاء على آخر فلول التنظيم الإرهابي”، واصفا المعركة بـ”الأخيرة”.

وتابع بالي أن قوات سوريا الديمقراطية تعاملت خلال الأيام العشرة الأخيرة مع المعركة “بصبر”، حيث تم إجلاء المدنيين من الجيب الذي يضم قريتين قرب الحدود العراقية.

والأربعاء توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يكون “داعش” قد خسر جميع الأراضي التي كان يوما ما يسيطر عليها في العراق وسوريا، بحلول الأسبوع المقبل.

وشنت قوات سوريا الديمقراطية هجوما لوضع حد لوجود “داعش” في سوريا في أيلول من العام الماضي، وهي المعركة التي خلفت مئات القتلى من الجانبين.