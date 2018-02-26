ساعات ذكية تعرض الرسائل الجديدة

أعلنت شركة “غوغل” أن الساعات الذكية المزودة بنظام تشغيل أندرويد وير ستوفر بدءاً من الإصدار 2.9.0 الجديد بياناً على شكل نقاط يوضح للمستخدم الرسائل الجديدة أو الفائتة.

وحسب تصميم الشاشة الرئيسية Watch Face، يمكن للشركات المنتجة وضع هذا البيان في مواضع مختلفة أو حتى إبرازه بشكل ملون.

وأشارت شركة غوغل إلى أنه يمكن إظهار عدد الرسائل غير المقروءة في دائرة صغيرة.

وتُطرح التحديثات الجديدة لنظام تشغيل الساعات الذكية أندرويد وير دائماً عبر متجر تطبيقات غوغل بلاي منذ الإصدار 2.0.

المصدر: د.ب.أ