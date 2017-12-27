زيدان ينتظر الهدية الحقيقية في 2018

يسعى نادي ريال مدريد لاستعادة توازنه مجددًا، وإجراء بعض التغييرات، بعد الضربة الموجعة التي تلقاها إثر الخسارة أمام برشلونة في كلاسيكو الليجا بثلاثية نظيفة على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن اللاعب الويلزي جاريث بيل سيكون أول هذه التغييرات وأهمها خلال المرحلة المقبلة.

واعتبرت الصحيفة أن بيل هدية حقيقية لزيدان بعد رأس السنة، خاصة أنه سيكون قد أنهى فترة النقاهة والتأقلم حينما يعود الفريق الملكي للعمل بعد العطلة.

وكان بيل قد شارك في 9 دقائق ضد فريق الجزيرة الإماراتي، ثم في 11 دقيقة أمام جريميو البرازيلي، في كأس العالم للأندية، قبل المشاركة في 18 دقيقة خلال المباراة الأخيرة أمام برشلونة.

وأضافت الصحيفة: “بعد العودة في شهر يناير/كانون الثاني سيكون زيدان مطالبًا بإيجاد مركز أساسي للويلزي في تشكيلته، وهو ما سيفعله بكل تأكيد، خاصة أن الفريق بحاجة للتغير لإعطاء دفعة إضافية”.

وأشارت: “مباراة نومامسيا في كأس الملك فرصة مناسبة لعودة الويلزي، وتبقى المواجهة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني معيارًا لمعرفة نية زيدان بشأن الاعتماد على بيل من عدمه”.

وتتوقع الصحيفة أن المدرب الفرنسي سيعطي بيل الثقة الكاملة، ولم يبق سوى معرفة هل سيعتمد على الثلاثي “بي بي سي”، الذي لم يلعب معًا منذ ثمانية أشهر، أم سيعتمد على نظام آخر”.