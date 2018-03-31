زيدان يريد البقاء في ريال مدريد لأطول فترة ممكنة

أعلن ​زين الدين زيدان​ رغبته في البقاء مع ​ريال مدريد​ الموسم المقبل.

وحاصرت الإشاعات الفرنسي بعد بداية سيئة للموسم، مع أنه من غير الواضح ما إذا كان لا يزال في مأمن في استاد ​سانتياغو برنابيو​ حتى بداية الموسم المقبل.

وقال: “نعم، أود أن أبقى كمدرب ريال مدريد، كما هو الحال دائماً لأنني أحب كرة القدم، وأنا أحب ما أقوم به، وأنا أعلم أين أنا”.

وأضاف: “لكنك تعلم كيف هي كرة القدم. إذا كان الأمر يتوقف علي، فأنا أظل في ريال مدريد وخطتي هي البقاء لأطول فترة ممكنة. لقد قلت ذلك عدة مرات”.