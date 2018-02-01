زيدان يحارب لعنة تاريخية للحفاظ على منصبه

لم يبق أمام ريال مدريد سوى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لإنقاذ موسمه الحالي، بعد الخروج من كأس الملك وفقدان الأمل عمليا في التتويج بالليجا.

وسيأمل زين الدين زيدان المدير الفني للملكي في قيادة الفريق الأبيض للقب الشامبيونزليج الثالث على التوالي من أجل إنقاذ رقبته من مقصلة الإقالة نهاية الموسم الحالي.

ومع ذلك أبرزت صحيفة موندو ديبورتيفو ما وصفته بلعنة المدربين في عهد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، حيث إنه لا يوجد أي مدرب استمر أكثر من 3 مواسم مع بيريز.

وقالت الصحيفة ان زيدان يعيش حاليا موسمه الثالث كمدرب للميرنجي في عهد بيريز، ولن يكون الفرنسي فقط مطالبا بالنجاة من اختبار باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري الأبطال، بل أيضا بمواجهة هذه اللعنة التاريخية.

وتولى بيريز رئاسة ريال مدريد 17 عاما على فترتين وعين 11 مدربا كالتالي:

بين 2000 و2006: ديل بوسكي، كيروش، كاماتشو، ريمون جارسيا، لوكسمبورجو، لوبيز كارو.

وفي فترته الثانية منذ 2009: مانويل بيليجريني، جوزيه مورينيو، كارلو أنشيلوتي، رافائيل بينيتيز، وأخيرا زيدان.