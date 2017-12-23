زيدان يتقبل انتقادات الصحف.. ويدافع مجددا عن لاعبه

قال مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، إنه يعلم أنه سيواجه غدا انتقادات شديدة في الصحف الرياضية بسبب الخطة التي اعتمدها في موقعة الكلاسيكو أمام برشلونة، والذي خسره بثلاثية نظيفة في معقله سانتياجو برنابيو بالجولة الـ17 من الليجا.

وقال زيدان بعد اللقاء “ريال مدريد لا يستسلم أبدا مهما حدث، إنه توقيت صعب بسبب الأهداف الثلاثة التي دخلت مرمانا، لم نكن نستحق ذلك”.

وتابع “كرة القدم من حال لآخر دوما، الآن نحن من نعاني، عندما تفوز بمباريات يكون أمرا رائعا وعندما تخسر فهذا أمر مؤسف، أنا مع اللاعبين، ما قدموه حتى الآن مدهش ونحن جميعا مستاؤون”.

وأكد زيدان أن الليجا مازالت في الملعب، وأن الريال لم يفقد اللقب بعد، رغم ابتعاده بـ11 نقطة على الأقل عن برشلونة حال فوزه بمباراته المؤجلة أمام ليجانيس، وقال أيضا إن إرنستو فالفيردي مدرب البرسا لا ينبغي عليه كذلك التفكير في أن فريقه ضمن الليجا.

وعاد المدرب الفرنسي ليدافع عن مواطنه كريم بنزيما، الذي نالته صافرات الاستهجان من جماهير البرنابيو لدى خروجه من الملعب اثناء استبداله بناتشو فرنانديز.

وقال “أدافع دوما عن لاعبي فريقي، ما حدث معه طبيعي، لاعب كبير يمر بفترة سيئة، أثق فيه، لا أستسلم أبدا ولا هو كذلك أو باقي اللاعبين، غدا سنستقبل انتقادات كثيرة وبعدها سنعود بقوة لم نشهدها من قبل”.

وأكمل “ارتكبنا خطأ في الهدف الأول للبارسا، فقد دافعنا بشكل سيئ، التفاصيل أمر أساسي في المباريات على هذا المستوى”.