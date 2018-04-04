زيدان مذهول..وجمهور يوفنتوس مبهور بهدف رونالدو

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، هدفًا رائعًا في شباك يوفنتوس الإيطالي، مساء الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أقيم بمدينة تورينو، معقل السيدة العجوز، وانتهى بثلاثية نظيفة.

وتسبب هدف “الدون”، من مقصية مزدوجة في ردود أفعال من جماهير يوفنتوس، التي لم تصدق ما فعله لاعب الفريق الملكي لينال قسطًا من التصفيق على هدفه الرائع.

في المقابل فإن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، وضع يده اليمني فوق رأسه، غير مصدق ما قام به لاعبه.

يشار إلى أن “صاروخ ماديرا”، هو هداف دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري برصيد 14 هدفًا، وسجل مساء الثلاثاء، هدفه التاسع في يوفنتوس بمباراته السادسة.