زيدان قادر ان يجمع بين ليفاندوفيسكي وبنزيما

كشفت تقارير صحفية عن رغبة النادي المدريدي في الحصول على خدمات اللاعب البولندي داخل صفوف ​بايرن ميونيخ الالماني​ روبرت ​ليفاندوفسكي​ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،رغم ان النادي الملكي لديه المهاجم الفرنسي كريم ​بنزيما​ الذي لا يرغب في التفريط به في الفترة المقبلة وذلك بطلب من المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين ​زيدان​ .

واشارت صحيفة اس الاسبانية الى ان اللاعب بالاضافة الى وكيل اعمال اللاعب ورئيس النادي الابيض ​فلورنتينو​ بيريز والمدير الفني للفريق الاسباني زيدان يرحبون جميعا بإتمام الصفقة التي من المتوقع أن تكلف النادي الابيض أكثر من 150 مليون يورو ،كما ان زيزو لا يجد اي صعوبة في خلق التألف بين الثنائي البولندي والفرنسي وهو ما حدث بالفعل من قبل بين بنزيما والأرجنتيني غونزالو ​هيغواين​.

وترى الصحيفة أن العقبة الوحيدة في طريق انضمام ليفاندوفسكي لريال مدريد، هو ​كارل هاينز​ رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن، ومعه ​أولي هونيس​ رئيس النادي البافاري، اللذان يرفضانفكرة انضمام البولندي إلى ملعب السانتياغو بيرنابيو.