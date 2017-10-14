زيدان : عانينا كثيراً أمام خيتافي

اكد المدرب الفرنسي ل​نادي ريال مدريد الاسباني​ ​زين الدين زيدان​ ان فريقه عانى كثيراً في المباراة التي جمعته امام نادي خيتافي في الجولة الثامنة من الدوري الاسباني لكرة القدم .

وفي حيدث له ، قال زيزو :”عانينا كثيرًا ولكن هذا أمر طبيعي ، نعلم أننا سوف نعاني في كل مباراة بالليغا ، لأن كل منافس يرغب بأن يضعك في ورطة ، لكننا لعبنا بشكل جيد”.

وأضاف :”الشوط الأول كان هائلًا وحصلنا على الكرة في الكثير من المناسبات ، هدفهم جاء في وقت مبكر ، وعادوا إلى المباراة ، والتغييرات أحدثت فارقًا مرة أخرى ، الأهم أننا حصلنا على النقاط الثلاث اليوم ، نحن نعلم أن الأمر ليس سهلًا ، فلدينا لاعبين عادوا للتو مثل بنزيما ومارسيلو ، ما رأيناه هو أننا لم نخفض التركيز والكثافة طوال المباراة ، وحصلنا في النهاية على النتيجة”.