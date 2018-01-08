زيدان : سيأتي يوم ارحل فيه عن ريال مدريد

تحدث المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان لمجلة ​فرانس فوتبول​ بعد ان احرز جائزة افضل ​مدرب فرنسي​ لعام 2017 وقال : “زيدان حاليًا هو مدرب ريال مدريد وأنا لست محميًا الآن كما كنت لاعبًا في هذا الفريق”.

وأضاف: “أعلم أن عملي سوف ينتهي هنا يومًا ما، لذلك أحاول الاستفادة من كل الأوضاع التي أعيشها هنا، إذا كان لدي عشرة أيام سوف أعيشها بشكل جيد وإذا كنت سأبقى لستة أشهر سأفعل نفس الشيء، أعلم أنني لن أبقى هنا لعشر سنوات”.

وأكمل: “أعلم أن هناك عددًا من المدربين لا يمكنهم ترك العمل في كل مكان، لكني في المنزل أكون مع زوجتي وأولادي، أذهب للعشاء وأشاهد عددًا من العروض، أعزل نفسي عن كل شيء لأن هذا مهم جدًا بالنسبة لي”.

واختتم :”أريد أن أُظهر أنني مدرب جيد حتى في الحالات الصعبة، هذا الوضع لا يخيفني وأنا مستعد لذلك أنا لن أتغير وأعلم كل شيء حولي”.