زيدان سعيد بالفوز على بيتيس ويتمنى ان تكون اصابة مارسيلو طفيفة

اعرب المدير الفني لنادي ​ريال مدريد​ الفرنسي زين الدين ​زيدان​ عن سعادته لتحقيق الفوز على ​ريال بيتيس​ 5-2 في الجولة الرابعة والعشرين ببطولة الدوري.

وفي حديث عقب اللقاء نشرته صحيفة الاس الاسبانية قال زيزو:” نشعر بسعادة كبيرة لتحقيق الفوز على ريال بيتيس، تلقينا اليوم 3 أهداف وهذه هي كرة القدم ، المباراة كانت مجنونة وأنا أحب هذا النوع من المباريات ، بيتيس يمرون بفترة رائعة كذلك”.وعن الثنائي ​ماركو اسينسيو​ و​فاسكيز​ قال:”الثنائي يقومان بعمل ممتاز، إنهما يؤديان الواجبات في أرضية الملعب، أعطي قيمة لما فعله اسينسيو ، لأهدافه ولمشاركته في اللعب ، لكن الأمر بالنسبة لي دائما عبارة عن عمل فريق كامل”.

وتابع:”بعد ان سجلنا الهدف تراجعنا الى الوراء ولا ادري ما الذي حدث لنا ،وعندما نفعل ذلك لسنا نفس الفريق”.

وعن الدون قال:” كريستيانو رونالدو في حالة جيدة ، والان نقترب من نهاية الموسم وجميع المباريات لديها أهمية كبيرة”.

وعن اصابة ​مارسيلو​ ختم قائلا:”سننتظر نتائج الفحوصات فيما يخص إصابة مارسيلو ، نتمنى أن تكون إصابة صغيرة”.