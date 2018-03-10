زيدان: رونالدو لاعب من مجرّة أخرى

كشف المدير الفني لنادي ​ريال مدريد​ ​زين الدين زيدان​ أنه سعيد بتحقيق الفوز أمام نادي ​ايبار​، بعد أن فاز الميرنغي بهدفين مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة ال28 من ​الدوري الاسباني​.

وصرح المدرب الفرنسي لصحيفة آس الإسبانية: “سعيد بالفوز على منافس قوي مثل إيبار في مباراة ندية للغاية، والفريق لم يقدم مباراة فنية عالية، وعانى من أول دقيقة حتى النهاية، لقد افتقدوا للاستحواذ على الكرة اليوم، ولكنه امتلك أمورا أخرى مثل الشخصية والقتال.”

وأضاف: “​لوكا مودريتش​ لاعب مهم للغاية في ريال مدريد، فبالرغم من عدم لعبه منذ 20 يوما، إلا أنه ظهر بمستوى رائع، كنت لا أريد إشراكه حتى نهاية اللقاء، لكن الكرواتي أكمل المباراة بصورة جيدة، أما ​كريستيانو رونالدو​ فهو لاعب من مجرة أخرى وإيجابي للغاية ودائما يريد التسجيل، ويمتلك شخصية قادرة على صناعة الفارق”.

وأكمل: “الثنائي ​غاريث بايل​ و​ايسكو​ لم يظهرا بالشكل الرائع، لأن ريال مدريد عانى اليوم ولم يقدم مستواه المعتاد.”