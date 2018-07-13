زيدان تخلى عن المال ورحل عن مدريد

ضحى المدير الفني الفرنسي لنادي ​ريال مدريد​ الاسباني زين الدين ​زيدان​ ب24 مليون يورو الذي كان يجب ان يحصل عليهم من اجل المسميين المقبلين وفضل الرحيل عن النادي الملكي خلال هذا الصيف من اجل اخذ قسطا من الراحة والابتعاد عن اجواء كرة القدم والاهتمام لعائلته.

وبحسب صحيفة الماركا قان زيدان حين رأى أن الظروف المحيطة به لم تكن الأفضل ، قرر أن ينهي وقته كمدرب للملكي بعد موسمين ونصف وضحى ب 12 مليون عن كل موسم وذلك مثلما فعل اثناء كان لاعبا وقرر الاعتزال حيث ضحى ب 6 ملايين يورو، فهو يتخذ قراراته بناء على الظروف المحيطة به ولا يتمسك بالأموال.

وتفد الصحيفة بان زيدان كان يعرف عن وجود مشاكل كما كان يعلم عن رحيل النجم البرتغالي في الفريق ​كريستيانو رونالدو​ عن النادي ، وكان يؤمن بأن الفريق بحاجة للتغيير على جميع الأصعدة لكن علاقته باللاعبين منعته من أن يقود هذا التغيير.

واوضحت الصحيفة الاسبانية الى ان رئيس النادي ​فلورنتينو بيريز​ حاول جاهذا اقناع الفرنسي في تغيير قراره والعودة عن فكرة الرحيل والاستمرار مع الفريق ولو لموسم واحد ،لكن زيزو كان قد اتخذ قراره النهائي.

وختمت بأن قرار زيدان جاء نتيجة تفكير عميق دون الاهتمام بالمال فهو يرغب في الابتعاد عن اجواء كرة القدم وعدم الالتزام باي ناد ويريد اخذ وقته الكافي قبل العودة مرة أخرى.