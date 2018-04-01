زيدان : المباراة كانت مجنونة وبايل قدم الكثير

اعرب المدرب الفرنسي لنادي ​ريال مدريد​ الاسباني زين الدين ​زيدان​ عن سعادته في الفوز المستحق الذي حققه البلانكو على ​لاس بالماس​ وبواقع 3 – 0 ضمن منافسات الجولة الـ 30 للدوري الاسباني لكرة القدم .

وخلال تصريحات له ، قال زيدان :”لقد حققنا نتيجة جيدة كهذه قبل مباراة الأبطال، لعبنا جيدًا في الشوط الأول، وتغلبنا على بعض الصعب وسجلنا الهدف الأول، سيطرنا على المباراة والشوط الثاني كان غريبًا بعض الشيء، كانت مباراة مجنونة وكان لدينا فرصة تسجيل المزيد من الأهداف”.

وأضاف :”إيسكو شعر ببعض الانزعاج وعدم الراحة وبقي في مدريد، انا سعيد لغاريث بايل وما قدمه اليوم، هذا كل شيء”.

وعن إصابة ​ناتشو​ ، قال :”لا أعرف، دعونا ننتظر غدًا الاختبارات، إنه ليس سعيد، خرج كإجراء وقائي، إنه أمر وراء الركبة، نأمل أن يكون الأمر بسيطًا”.