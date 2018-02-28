زيدان: الريال لا يستحق الخسارة امام اسبانيول

اشار المدير الفني لنادي ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان الى ان فريقه لم يستحق الخسارة امام اسبانيول خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإسباني.
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء قال:”الفريق قدم مباراة جيدة في بدايتها، ولكننا لم نسجل، تراجع الأداء في الشوط الثاني، لكننا لا نستحق الخسارة في آخر دقيقة”.واضاف:”علي ان لا احما احد مسؤولية الخسارة، افتقدنا للقوة، لكننا قدمنا مباراة جيدة، وإسبانيول لم يخلق عدة فرص، ولا يستحق الفوز، لكنها كرة القدم، سوف نفكر في المباراة القادمة”.
وعن غياب بعض اللاعبين قال:”لا يوجد صف ثاني، أنا امتلك 25 لاعبا، الأمور لم تسير بشكل جيد في المباراة”.
وختم بالقول: “الأمور كانت سيئة لأسباب مختلفة، وليس نتيجة لاعب واحد، لست غاضبا من فريقي”
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