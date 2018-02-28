زيدان: الريال لا يستحق الخسارة امام اسبانيول

اشار المدير الفني لنادي ريال مدريد الفرنسي زين الدين ​زيدان​ الى ان فريقه لم يستحق الخسارة امام اسبانيول خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإسباني.

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء قال:”الفريق قدم مباراة جيدة في بدايتها، ولكننا لم نسجل، تراجع الأداء في الشوط الثاني، لكننا لا نستحق الخسارة في آخر دقيقة”.واضاف:”علي ان لا احما احد مسؤولية الخسارة، افتقدنا للقوة، لكننا قدمنا مباراة جيدة، و​إسبانيول​ لم يخلق عدة فرص، ولا يستحق الفوز، لكنها ​كرة القدم​، سوف نفكر في المباراة القادمة”.

وعن غياب بعض اللاعبين قال:”لا يوجد صف ثاني، أنا امتلك 25 لاعبا، الأمور لم تسير بشكل جيد في المباراة”.

وختم بالقول: “الأمور كانت سيئة لأسباب مختلفة، وليس نتيجة لاعب واحد، لست غاضبا من فريقي”