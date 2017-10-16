زيدان: إيسكو يستحق “كرة ذهبية”.. وسنثبت أن الليجا أقوى

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن تقديره لإيسكو، لاعب الفريق الملكي، مشيرًا إلى أنه ضمن الأفضل في العالم حاليًا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة توتنهام الإنجليزي غدًا الثلاثاء، على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين قبل مباراة توتنهام: “معجب بإيسكو للغاية، وأراه بين اللاعبين الأفضل، ولكني لا أمتلك خيار منحه الكرة الذهبية، الأمر خاضع للتصويت وله معايير مختلفة لا أستطيع التحكم فيها، كل ما يهمني أنه يقدم مستوى مميزًا باستمرار داخل الملعب”.

وتابع: “إيسكو يرغب في اللعب بأكثر من مركز وهذا أمر جيد، إنه يتطور كثيرًا وأحب الاستفادة منه بالقرب من المهاجمين فهذا يجعله في أفضل وضعيه لصناعة وتسجيل الأهداف”.

وواصل: “سيرجيو راموس لاعب رائع ولديه شخصية بارزة داخل الملعب وخارجه، كما أنّه مميز للغاية، أما عن مواجهته لهاري كين، فستكون مثيرة ولكن علينا ألا نتحدث فقط عن كين في توتنهام فهناك أكثر من لاعب آخر والفريق منافس شرس للغاية”.

وأضاف: “سعيد لكريستيانو رونالدو، إنه يستحق الثناء دائمًا على ما يقدمه مع المرينجي وعمله المستمر، فهو مثال لنا جميعا ويستحق الاحترام”.

وأكد زيدان عودة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس للمباراة وجاهزيته الكاملة بعد مشاركته في التدريبات أمس واليوم بعد غيابه عن مباراة خيتافي، مشيرًا إلى استمرار غياب جاريث بيل وماتيو كوفاسيتش وداني كارفاخال للإصابة.

واختتم: “دائما ما أحببت اللعب والتدريب في إسبانيا، رغم رؤية البعض بأن الدوري الإنجليزي أفضل، لكن لكل إنسان رأيه، البريمييرليج يحتاج لقوة بدنية جيدة، ومواجهة توتنهام ستكون فرصة لإثبات أن الليجا أفضل”.