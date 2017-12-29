زيدان : إنه لشرف لي الحصول على هذه الجائزة

اشاد المدرب الفرنسي لنادي ارسنال الانكليزي زين الدين ​زيدان​ في تسلمه جائزتين في دبي بالإمارات العربية المتحدة ، خلال حفل ​غلوب سوكر​ .

وخلال تصريحات له ، قال زيدان :”شكرًا لكم ، وأنا أمثل النادي ورئيسه ، إنه لشرف لي وللنادي الحصول على هذه الجائزة والتي تعني أن الأمور جيدة”.

وأضاف :”شكرًا لكم أيضًا على هذه الجائزة ، أشكر الرئيس و​ريال مدريد​ لمنحي هذه الفرصة ، وجميع اللاعبين ، إنه أمر لا يصدق ، أهنئكم جميعًا ، هذه الجائزة لهم وليس لي ، إنها للمدربين الحاضرين هنا أيضًا ، وأخيرًا أهديها لأمي”.