زيارة الحريري الى الشمال لم ترق للبعض

لم ترق زيارة الرئيس سعد الحريري إلى طرابلس وعكار، وبدأ البعض الحديث عن وصاية على الشمال، علما بأن الشمال، كان دائم الحضور في مشاريع الرئيس الحريري وإهتمامته.

ولطالما كان موقع الشمال في قلب الرئيس سعد الحريري، فهو القائل كما الرئيس الشهيد: القلب ع الشمال.

لكن “ويك اند” الشمال لم يرق للبعض، منهم الطامح ومنهم الحاقد، فراحوا يتحدثون عن وصاية على مدينة ساهموا في حرمانها، نسوها ايام كانوا في السراي تذكروها بسندويشات قبل الانتخابات.

لكن في لبنان لا وصاية لمنطقة على اخرى، فالنائب يمثل كل الامة ورئيس وزراء كل لبنان، فكيف اذا كان للشمال مكانة خاصة في قلبه وعقله ومشاريعه.

تقرير: شربل عبود