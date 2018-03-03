زياد عيتاني بريء..والحاج قيد التحقيق

أُعلنت براءة الممثل زياد عيتاني بعدما اتهم، في تشرين الثاني الماضي، بالتعامل مع العدو الاسرائيلي وتم توقيفه.

وصرح وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي كان طلب منذ اسبوعين تحويل الملف إلى فرع المعلومات وإعادة التحقيق، عبر تويتر قائلاً: “كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني، البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة والوحيدة. والويل للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخل عن عروبته وبيروتيته يوما واحدا”.

بدوره غرد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري مباركا للوطن ولزياد عيتاني تبيان براءته الكاملة. وأضاف: “اسمح لي زياد ان اهنئك على صبرك وايمانك، وآسف علام عانيته على غير حق، لكن كما قال الامام علي رضي الله عنه: من صارع الحق صرعه. مبروك”.

وشكر رئيس جمعية بني عيتاني محمد الامين عيتناني “كل من ساهم في تبيان برءاة زياد”، قائلاً: “منذ البداية علمنا ببرائة زياد عيتاني والعائلة قدمت شهداء في سبيل الوطن”.

ووفق التحقيقات التي أظهرت براءة زياد عيتاني، فُتح ملف الاتهامات التي طالته ومن يقف وراءها واسبابها، وفي هذا الاطار قامت شعبة المعلومات بالتحقيق مع الرئيسة السابقة لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية المقدم سوزان الحاج في مبنى الشعبة، وذلك بعدما تردد ان الحاج استخدمت مقرصنا الكترونيا “هاكر”، عمل على فتح حسابات وهمية في فبركة ملف زياد عيتاني.

ومن المنتظر ان تطال التحقيقات أشخاصاً غير المقدم الحاج متهمين بالتعاون على فبركة الملف.