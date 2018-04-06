زورقان معاديان خرقا المياه الإقليمية وأحدهما رمي جسمين متفجرين

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 6/4/2018 ما بين الساعة 4.32 والساعة 6.21، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 580 مترا.

وما بين الساعة 5.40 والساعة 5.52، خرق زورق مماثل تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 110 أمتار، كما أقدم الزورق على رمي جسمين متفجرين في البقعة البحرية المذكورة.

تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.