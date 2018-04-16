وجاء في البيان الصادر من هيوستون أن السيدة الأميركية الأولى سابقا، وهي أيضا والدة الرئيس السابق جورج دبليو.بوش “ستركز بدلا من ذلك على تلقي رعاية لتخفيف الآلام”.

ولم يشر البيان المقتضب إلى طبيعة مرض باربرا بوش البالغة من العمر 92 عاما، لكنه قال إنها خضعت للعلاج في المستشفيات مرات عديدة في الآونة الأخيرة.

وذكرت قناة (سي.إن.إن) أنها تعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن وفشل القلب الاحتقاني. وصرح متحدث باسم عائلة بوش بأنها تخضع للرعاية في المنزل، دون أن يبوح بمعلومات عن طبيعة مرضها.

ظلت باربرا بوش السيدة الأميركية الأولى من عام 1989 إلى بداية 1993، وكانت شخصية محبوبة.

أما زوجها فكان الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة ويبلغ من العمر حاليا 93 عاما. وكان ابنها الرئيس الأمريكي الثالث والأربعين وعمره حاليا 71 عاما.

وشغل ابنها جيب منصب حاكم ولاية فلوريدا ولم ينجح في محاولته للوصول لمقعد الرئاسة في 2015 وأوائل 2016.