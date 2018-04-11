زواج ملكي يستثني دعوة السياسيين

لم يوجه الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل الدعوة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أو زعيم حزب العمال جيريمي كوربين أو أي من السياسيين الآخرين لحضور حفل زفافهما، حسبما أوردت شبكة “سكاي نيوز”.

وأفاد مصدر ملكي بأن ضيوف الزفاف أشخاص لهم علاقة مباشرة مع أحد العروسين أو كليهما.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمير هاري: “لقد تقرر بعدم وجود ضرورة لإدراج قائمة لمدعوين رسميين من القادة السياسيين سواء في المملكة المتحدة أو الأجانب”، مضيفا أنّه “تم التشاور مع حكومة صاحبة الجلالة حول هذا القرار ، الذي اتخذته الأسرة الملكية.”

وأوضح المصدر أنّ مكان الزفاف للزوجين سيكون أصغر من “وستمنستر أبي”، حيث تزوج وليام وكيت، بحضور العديد من رؤساء الدول بما في ذلك رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.

واختار العروسان 600 ضيف لديهم علاقة مباشرة معهم ليشهدوا زواجهم في 19 أيار، في كنيسة “سانت جورج” في وندسور.

وكان قصر “كنسينغتون” أعلن سابقا أنّ بعض العامة قد تم اختيارهم للانضمام إلى المدعوين.