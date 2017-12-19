زهاء مئة قتيل ومفقود جراء عاصفة في الفيليبين

ارتفعت حصيلة العاصفة الاستوائية التي ضربت وسط الفيليبين الى 43 قتيلا، فيما تراجعت الآمال في العثور على عشرات المفقودين على قيد الحياة، كما اعلنت السلطات اليوم.

وابتعدت العاصفة الاستوائية كاي-تاك أمس في بحر الصين الجنوبي، بعدما اجتازت جزر وسط الأرخبيل وصبت عليها كميات هائلة من الماء تسببت بحصول فيضانات وانزلاقات مميتة للتربة.

واعلنت وكالة ادارة الكوارث ان 43 شخصا لقوا حتفهم وان 45 آخرين ما زالوا يعتبرون في عداد المفقودين، معظمهم بسبب التدفقات الوحلية في جزيرة بيليران الصغيرة.

وفي تصريح ل”وكالة الصحافة الفرنسية” قال المسؤول الاقليمي عن اعمال الاغاثة سوفرونيو داكيلو إن “عمليات الإغاثة تتواصل، لكننا لم نعثر على أحد حيا. لم نعثر إلا على جثث”.

اضاف: “لم نستبعد بعد فكرة العثور على شخص على قيد الحياة، لكن آمالنا ضئيلة”.

وما زالت الجرافات تنقل الوحول، سعيا الى العثور على ضحايا في منازل مطمورة في جزيرة بيليران جنوب شرق مانيلا.

وتقول الحكومة ان زهاء 50 الف شخص هم نصف من هربوا من العاصفة، ما زالوا في مراكز طوارئ.

ويتعرض الارخبيل الفيليبني سنويا لنحو 20 اعصارا.