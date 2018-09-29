زلزال وتسونامي اندونيسيا: 384 قتيلا وآلاف الجرحى

مئات القتلى وآلاف الجرحى، هذا ما خلفه الزلزال الذي تبعه أمواج تسونامي في مدينة بالو بأندونيسيا.

الزلزال الذي وقع وسط جزيرة سولاويسي، على عمق 10 كلم، بلغت درجة قوته سبعة فاصلة خمس درجات، ما تسبب بانهيار المباني وخروج المواطنين الى الشوارع لتتفاقم الكارثة بحصول موجات مد بحري وصل ارتفاعها الى مترين.

الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا أشارت الى أن المئات من السكان لا يزالون عالقين تحت انقاض الأبنية والمستشفيات والفنادق التي دمرها الزلزال وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.

ومع استمرار الهزات الارتدادية القوية في مدينة بالو، حتى صباح السبت، تحدثت إدارة الكوارث عن العثور على جثث ضحايا في عدة أماكن بعد اصطدامهم بحجارة المباني المنهارة أو التي جرفتها أمواج المد.

ويبلغ عدد سكان مدينة بالو التي تبعد 80 كلم عن مركز الزلزال حوالي 350 ألف نسمة.