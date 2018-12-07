وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 26 كيلومترا وعلى بعد نحو 189 كيلومترا شرقي وجنوب شرقي تاديني في جزر لويالتي، فيما لم تصدر تحذيرات من مركز التحذير من موجات المد “تسونامي” في المحيط الهادي.

ويأتي ذلك بعد وقوع زلزال قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر قبالة أرخبيل نيو كاليدونيا الفرنسي، الأربعاء، ما استدعى تحذيرا من حدوث تسونامي في المحيط الهادي.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات وعلى مسافة 155 كيلو مترا إلى الجنوب الشرقي من جزر لويالتي قبالة الساحل الشرقي لكاليدونيا.

وقال مركز التحذيرات من التسونامي في المحيط الهادئ إن أمواج تسونامي “تم رصدها” في المنطقة دون أن يذكر الموقع بالتحديد.