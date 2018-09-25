زعيتر يؤكد أن الباخرة “رحمة” لم تأت الى لبنان.. وأسود يرد: دفاعك فاشل

أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر أن الباخرة “رحمة” التي تحمل أبقارا قد تكون مصابة بالجمرة الخبيثة لم تأت يوما الى لبنان.

وكشف زعيتر خلال مؤتمر صحافي أن الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه غطاس يرصد بقرة نافقة قبالة شاطئ عين المريسة يعود للعام 2016.

مشيرا الى أنه راسل كل من مدعي عام التمييز ورئيس التفتيش المركزي لوضع أيديهم على الموضوع، مطالبا بملاحقة أي طرف تظهر التحقيقات أنه على صلة بهذه الأخبار المزعومة.

كما طالب زعيتر وسائل الإعلام بتوخي الدقة قبل إثارة أي قضية.

أسود

وخلال انعقاد المؤتمر الصحافي للوزير زعيتر كان عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود

يرد عبر تويتر قائلا: “يعني ما كنت مصدق انو الباخرة جايي ع لبنان. بس طمني الوزير نمت منيح.. معاليك كانت جايي ووقفت بسبب الفضيحة ولكن كنت تقول يمكن تدخل لتبديل الطاقم”.

أسود أضاف في معرض ردّه على تصريح زعيتر:”مع احترامي بيكفي اسلوب الدفاع عن ادانة وتقصير.. وزارة فضيحة وقريبا معاليك شحنة الرز الفاسد التي دخلت من فترة”.

وشدّد على أنّ “معلوماتنا عن الباخرة صحيحة وجميع المراجع البحرية تكتب عنها وعن مالكيها والطلب من الاعلام عدم الانجرار وراء معلومات صحيحة هو التضليل بعينه وليست المرة الاولى التي تغطي وزارة الزراعة شحنات فاسدة”. متوجّهاً الى زعيتر بالقول:”دفاعك فاشل مثل ادارتك المريبة وحتى اليوم لم تبرر دفاعك عنها ولا تقرأ ما نعممه”.

وقال:”تتلهى بالفيديو للتعتيم عن احداثيات الباخرة وانقطاع بثها وخروج باخرتين لملاقاتها، وزعمك تبديل الطاقم وعدم تفريغ حمولتها في تركيا والحظر الصحي عليها ودخول الباخرة الى اسرائيل وشحنها بقر مريض وسيرة مالكيها ولكن بعد عندي كتير ولن يغطي مؤتمر صحافي فساد تاريخي بحق صحة شعب”.