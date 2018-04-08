ريهانا تتجه إلى السعودية

كشفت الفنانة الأمريكية ريهانا عن موعد زيارتها السعودية، في 19 نيسان الجاري ضمن خطة إحدى شركات التجميل العالمية لتوسيع وجودها في السعودية.

وصرحت ريهانا لموقع “إن ستايل”: “الشركة المنتجة لمجموعة مستحضرات التجميل الخاصة التي تحمل اسم “بودي لافا”، تعتزم الوجود في السوق السعودي”. وبيَّنت “لديك كل هذه الأفكار عن الأشياء التي تريدها لنفسك، وبالنسبة إلي، كان الجمال مناسباً بشكل طبيعي، لأن المكياج جزء كبير من مهنتي وصورتي”.

وتابعت “أردت عمل خط خاص بي لسنوات، لكنه في الواقع يحتاج إلى المصداقية، وهو أمر سيحترمه محترفو الصناعة”.

المصدر: سيدتي