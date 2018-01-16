ريما الرحباني تشنّ هجوماً قوياً على اليسا

اثارت تدوينة نشرتها ريما الرحباني عبر صفحتها على “فايسبوك” ضجة كبيرة بين متابعيها، الامر الذي عرضها لوابل من التعليقات والانتقادات.

وانتقدت الشابة في تعليقها الفنانة اليسا، داعية اياها الى التوقف عن غناء اغاني فيروز. وقالت في معرض هجومها على احد منتقدي ألبوم فيروز الأخير والذي اعتبر أنّه “فاشل”: “انا بقول حط عقلو براسو وعم يطبع ديوان الشعر، بلكي الطبعة الاولى منهديها لإليسا تغنيها، مللي بتحل عن أغاني فيروز ومللي حرام بيجلس تما شوي”.

وبعد الهجوم الذي شبه عليه الناس، ردّت الرحباني: “في ناس اعتقدوا انو اذا بيشنوا هجوم عليي بيسكتوني او بيخوفوني او بيزعلوني، ما عارفين يا حرام انو آراءهن مش قاريتا ولا عندي وقت اقراها لأني انا بالقليلة بشتغل منيح وحيش.. الزمن بيقول اكيد مش هني”.

ويأتي هذا التعليق بعد تعليق اليسا الذي انتقد فيه ألبوم “ببالي” للسيدة فيروز.