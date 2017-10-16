ريفي يشن حربا على الحريري بمحاولة لالغائه.. والرد عبر مواقع التواصل

لا يزال ما جرى في منزل الوزير السابق أشرف ريفي يتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل ما كشف بالصوت والصورة، يبدو حلقة من مسلسل الدس الشخصي في اطار الحرب المتعددة الاطراف على الحريرية السياسية.

وفي هذا الاطار، وصف الدكتور عمر الشامي، أحد المؤيدين السابقين لخطاب ريفي، ما حدث خلال استقبال الدبلوماسيين السعودي والاماراتي ويروي لتلفزيون “المستقبل” محطات مشابهة.

وفي غمرة التعليقات، تداول ناشطون مقابلات سابقة لريفي تناقض ما يقوله اليوم تماما. ففي مقابلة أجرتها معه مجلة الافكار حين كان وزيرا للعدل، ردّ ريفي على سؤال عن الغزل بينه وبين حزب الله؟ فقال: “لا.. أنا لا أزال أحتفظ بمسلماتي، ولكن لا تسير على ما يرام، إلا إذا كانت هناك قنوات اتصال مع بعضنا البعض”.

وأضاف: “اليوم جلسنا الى الطاولة ذاتها من خلال الحكومة، ونصحت فريقي أن ينسج قنوات اتصال مع حزب الله، تماماً كما كنا نفعل في قوى الأمن الداخلي، ويبقى لفريقي أن يحدد ما إذا كانت أمنيّة تتعلق باليوميات أم ستكون سياسية ولا يجوز أن نبقى في قطيعة دائمة”.

وعن ان البعض استفز لمشهد وجود وفيق صفا في وزارة الداخلية، قال ريفي: “منذ سنوات، فتحت قنوات مع حزب الله، ولكن ليس عبر وسائل الإعلام وبوجود قادة أمنيين.. فقد كنا نلتقي ثنائياً كفريقين من دون تصوير، لأن التصوير يستفز الرأي العام.. أنا مع التواصل بكل تأكيد، لكن بدون إعلام وتصوير”.

وفي اطار التناغم الحاصل بين الوزير السابق ورئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي والذي تجسد بلقائهما الشهير مؤخرا، يبرز مقال في موقع “أيوب نيوز” المحسوب على ريفي تحت خانة: خاص (أيوب) والعنوان هو: “غرفة عمليات لإسقاط الرئيس ميقاتي.. التفاصيل الكاملة”.

ويدافع المقال عن ميقاتي، معتبراً انه يتم ترويج أخبار عن علاقة ميقاتي بالنظام السوري و”حزب الله”.

ولعل المستغرب ان يتحدث المقال عن التزام ميقاتي بالتمنيات السعودية بعدم السجال مع الرئيس سعد الحريري فيما باتت تغريدات الرئيس نجيب ميقاتي المناهضة للحريري كالقوت اليومي له.