ريدناب: كاين في مستوى ميسي ورونالدو

يرى اللاعب الانكليزي السابق ومحلل شبكة سكاي سبورتس ​جيمي ريدناب​ ان قائد ​المنتخب الانكليزي​ ​هاري كاين​ لديه نفس الأهمية لمنتخب الاسود الثلاث كأهمية ليونيل ميسي للأرجنتين وكريستيانو رونالدو للبرتغال، مشيراً الى الدور الكبير الذي يلعبه في قيادة الفريق في المونديال.

وقال ريدناب في حديث له :” انه ميسي ورنالدو انكلترا، انه صانع الفارق والشخص الذي نبحث عنه للتسجيل، انه يقود الفريق، والجميع يتحدث عنه حالياً في شتى انحاء العالم، لقد رفع من مستواه، ليس فقط ذلك بل الجميع بات يراه من افضل اللاعبين في العالم، انه بين افضل خمسة لاعبين وبإمكانه التحسن أكثر “.