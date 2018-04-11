ريال يعبر لنصف نهائي تشامبيونز ليج

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالرغم من الخسارة من يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف في إياب ربع نهائي تشامبيونز ليج التي أقيمت اليوم في ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وسجل ثلاثية يوفنتوس كل من ثنائية ماريو ماندزوكيتش في الدقائق “2” و37 من زمن اللقاء وهدف سجله بليزي ماتويدي في الدقيقة 61 بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد كريستيانو رونالدو في الدقيقة 97.

بدأ فريق يوفنتوس المباراة بصورة سريعة ومفاجئة بعدما افتتح الكرواتي ماريو ماندزوكيتش التهديف في الدقيقة الثانية بعد عرضية رائعة من سامي خضيرة.