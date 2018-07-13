ريال مدريد : 50 مليون يورو لرحيل مارسيلو

وضع نادي ريال مدريد الاسباني مبلغاً كبيراً من اجل التخلي عن نجمه البرازيلي الدولي مارسيلو ظهير الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية ، إن رونالدو نجم نادي يوفنتوس الايطالي الجديد وريال مدريد سابقاً قد طلب من ادارة السيدة العجوز التعاقد مع البرازيلي المخضرم في الميركاتو الصيفي الحالي .
واضافت الصحيفة أن مارسيلو قد يكون بديلاً مثالياً لمواطنه اليكس ساندرو الذي اقترب من الرحيل في ظل العروض القوية التي تأتيه من سان جيرمان وتشيلسي ومان يونايتد .
واوضحت الصحيفة أن النادي الملكي قد وضع مبلغاً بقيمة 50 مليون يورو للتخلي عن مارسيلو .
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