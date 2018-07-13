ريال مدريد : 50 مليون يورو لرحيل مارسيلو

وضع نادي ​ريال مدريد الاسباني​ مبلغاً كبيراً من اجل التخلي عن نجمه البرازيلي الدولي ​مارسيلو​ ظهير الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية ، إن ​رونالدو​ نجم نادي ​يوفنتوس الايطالي​ الجديد وريال مدريد سابقاً قد طلب من ادارة السيدة العجوز التعاقد مع البرازيلي المخضرم في ​الميركاتو الصيفي​ الحالي .

واضافت الصحيفة أن مارسيلو قد يكون بديلاً مثالياً لمواطنه ​اليكس ساندرو​ الذي اقترب من الرحيل في ظل العروض القوية التي تأتيه من ​سان جيرمان​ و​تشيلسي​ ومان يونايتد .

واوضحت الصحيفة أن النادي الملكي قد وضع مبلغاً بقيمة 50 مليون يورو للتخلي عن مارسيلو .