ريال مدريد يكسر عناد بيتيس ويخطف فوزًا مثيرًا

حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على ريال بيتيس بنتيجة (5-3)، في المباراة التي جمعتهما ، على ملعب بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا.

سجل للميرنجي كل من ماركو أسينسيو في الدقيقتين 11 و59، وسيرجيو راموس في الدقيقة 50، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 65، ثم كريم بنزيما في الدقيقة 92.

فيما أحرز أهداف ريال بيتيس كل من عيسي ماندي في الدقيقة 33، وناتشو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38، ثم سيرجيو ليون في الدقيقة 85.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 45 نقطة في المركز الرابع بعد هذا الفوز، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 33 نقطة في المركز التاسع.