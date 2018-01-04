ريال مدريد يسترضي كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي ريال مدريد الإسباني ما زال يريد الحفاظ على هدافه التاريخي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول حاليًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية فإن نادي ريال مدريد قرر رفع راتب اللاعب البرتغالي إلى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد على استعداد لمساواة راتب اللاعب البرتغالي بكل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، الذين يتقاضيان أعلى الأجور في العالم الآن مع برشلونة وباريس سان جيرمان.

يذكر أن كريستيانو رونالدو ما زال يملك في عقده الحالي مع ريال مدريد 4 سنوات ونصف.

وكانت تقارير إخبارية أكدت أن النجم البرتغالي يضغط بشكل مبطن، على إدارة ناديه للحصول على عقد جديد بشروط محسنة سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم.

ووفقا لما نشرته صحيفة ماركا الشهر الماضي فإن اللاعب لم يخبر إدارة النادي بذلك بشكل مباشر، ولكن هناك شعور داخل إدارة الملكي بأن الدون عينه على عقد جديد خاصة، بعد تصريحاته بعد فوزه بالكرة الذهبية ومساعدته ريال مدريد على التتويج بمونديال الأندية.