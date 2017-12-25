ريال مدريد يجدد اهتمامه بإيكاردي بعد خسارة الكلاسيكو

تسعى ادارة ​ريال مدريد​ الاسباني الى البحث عن مهاجم جديد بعد الخسارة التي تلقاها امام نادي ​برشلونة​ بثلاثية دون مقابل على ملعب البيرنابيو ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من ​الدوري الاسباني​.

ويترأس النجم الارجنتيني لنادي ​انتر ميلان​ الايطالي، ​ماورو ايكاردي​ قائمة اللاعبين التي يخطط الناد الملكي لضمه لصفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة ماركا الأسبانية، الى أن نادي ريال مدريد غير وجهته في سوق الانتقالات الشتوية بعد أن كان مهتم بحارس مرمى نادي ل​أتلتكو بيلباو​ ​كيبا أريزابالاغا​، الى السعي وراء مهاجم بعد أن تراجع مستوى المهاجم الفرنسي ​كريم بينزيما​.