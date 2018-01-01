ريال مدريد قرّر الإنقضاض على هازارد

كشفت صحيفة صن الإنكليزية أن نادي ريال مدريد الإسباني قرّر الإنقضاض على نجم نادي تشيلسي الإنكليزي والدولي البلجيكي إيدين هازارد، من أجل الحصول على خدماته، في الفترة المقبلة .
وأكّدت الصحيفة أن الملكي قد حضّر عرضاً قيمته 135 مليون يورو ، للتعاقد مع هازارد ، حيث يسعى الميرينغي إلى إعادة ترميم صفوفه بعد فترة التخبط التي يعيشها منذ إنطلاقة الموسم الحالي .
ولفتت الصحيفة، إلى أن والد هازارد، قد صرّح سابقاً، أن نجله يحلم بإرتداء قميص ريال مدريد في المستقبل، ما دفع الملكي لتصويب أسهمه نحو نجم البلوز
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