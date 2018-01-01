ريال مدريد قرّر الإنقضاض على هازارد

كشفت ​صحيفة صن الإنكليزية​ أن نادي ​ريال مدريد​ الإسباني قرّر الإنقضاض على نجم نادي ​تشيلسي​ الإنكليزي والدولي البلجيكي ​إيدين هازارد​، من أجل الحصول على خدماته، في الفترة المقبلة .

وأكّدت الصحيفة أن الملكي قد حضّر عرضاً قيمته 135 مليون يورو ، للتعاقد مع هازارد ، حيث يسعى ​الميرينغي​ إلى إعادة ترميم صفوفه بعد فترة التخبط التي يعيشها منذ إنطلاقة الموسم الحالي .

ولفتت الصحيفة، إلى أن والد هازارد، قد صرّح سابقاً، أن نجله يحلم بإرتداء قميص ريال مدريد في المستقبل، ما دفع الملكي لتصويب أسهمه نحو نجم البلوز