ريال مدريد توصل الى اتفاق مع ليفاندوفسكي

كشفت “ال موندو ديبورتيفو” عن ان ​ريال مدريد​ توصل الى اتفاق مع مهاجم ​بايرن ميونيخ​، ​روبرت ليفاندوفسكي​.

وفي حين أن هناك نفي من مدريد ، أكدت الصحيفة أنه تم الاتفاق على الشروط الشخصية من قبل جميع الأطراف.

والتقى بيني زاوفي، المدير الجديد لليفاندوفسكي، مع جوزيه انخيل سانشيز من فريق الريال في الايام القليلة الماضية، وتمت تسوية الصفقة بين الناديين العملاقين، على الرغم من أنها ليست ملزمة. فسوف يكون زاوفي حرا في التفاوض مع الأندية الأخرى المهتمة، لكن ريال ستكون لديه أولوية لضم اللاعب.