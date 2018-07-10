رياض محرز ينضم الى مانشستر سيتي

أعلنت ادارة نادي مانشستر سيتي الانكليزي عن تعاقدها الرسمي مع لاعب فريق ليستر سيتي رياض محرز في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
وكان اللاعب الجزائري قد خضع للفحص الطبي اليوم تمهيدًا لانتقاله بشكل رسمي إلى السيتزينس .
ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أن قيمتها المالية تبلغ حوالي 60 مليون جنيه إسترليني ، بينما أوضح النادي أن اللاعب صاحب الـ 27 عامًا وقع عقدًا ساريًا لمدة خمس سنوات، وسيرتدي القميص رقم 26 في ملعب الاتحاد ، لتصبح هذه الصفقة هي الأولى للمدرب الاسباني بيب غوارديولا في الميركاتو الصيفي .
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