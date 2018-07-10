رياض محرز ينضم الى مانشستر سيتي

أعلنت ادارة نادي ​مانشستر سيتي​ الانكليزي عن تعاقدها الرسمي مع لاعب فريق ​ليستر سيتي​ ​رياض محرز​ في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وكان اللاعب الجزائري قد خضع للفحص الطبي اليوم تمهيدًا لانتقاله بشكل رسمي إلى السيتزينس .

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أن قيمتها المالية تبلغ حوالي 60 مليون جنيه إسترليني ، بينما أوضح النادي أن اللاعب صاحب الـ 27 عامًا وقع عقدًا ساريًا لمدة خمس سنوات، وسيرتدي القميص رقم 26 في ملعب الاتحاد ، لتصبح هذه الصفقة هي الأولى للمدرب الاسباني بيب غوارديولا في الميركاتو الصيفي .