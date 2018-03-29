رياض سلامة: لا ندرس أي خفض لقيمة الليرة اللبنانية

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ” أنه لا يفكر في خفض قيمة الليرة اللبنانية المربوط سعر صرفها بالدولار.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار عنه قوله “لا ندرس أي خفض لقيمة العملة لأننا نرى أنه سيقوض الثقة والاقتصاد وسيرفع سعر الفائدة أكثر بكثير”، محذراً من أن مثل هذه الخطوة ستكون ضارة بالاقتصاد الوطني.

وأضاف “نحن لا ندرس أي تخفيض لقيمة العملة لأننا نعتقد أنها ستضر بالثقة، وتضر بالاقتصاد وسترتفع أسعار الفائدة أكثر بكثير”.

وشدّد سلامة على أن لبنان في وضع مالي سليم، رافضًا أي فكرة عن إفلاس البلاد. وقال: “البلد المفلس هو بلد يفتقر إلى السيولة للوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بالعملة الأجنبية. لم يتخلف لبنان عن سداد ديونه لأنه بلد مستقل”.

وقال سلامة إن البلاد تدفع التزاماتها بالعملة الأجنبية هذا العام، موضحاً أن لدينا أصول كثيرة بالعملة الأجنبية للوفاء بالتزاماتنا للسنوات القادمة.

وفي سياق متصل، أشار سلامة الى أن إحدى أفضل الطرق للحد من تدخل البنك المركزي في السوق هي تخفيض نسبة العجز الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات معقولة.

وأضاف أنه كلما انخفض العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت ثقة الأسواق بالاستقرار الكلي للبلد، وهذا يمكّن مصرف لبنان من الحد من تدخله.