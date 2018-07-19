رياض سلامة: الأوضاع النقدية مستقرة

اطلع رئيس الجمهورية ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على المعطيات المالية والاقتصادية في لبنان على ضوء التقارير المتوافرة لدى المصرف المركزي . واوضح سلامة بعد الاجتماع ان الاحصاءات تظهر ان نسبة النمو في السنة الحالية مقدرة بـــ 2% وان الاوضاع النقدية مستقرة، وكل ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطيات رقمية صحيحة.

واكد سلامة ان الودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5% سنويا وفق النمط الحالي. واعتبر ان وضع لبنان مستقر في ظل المتغيرات الحاصلة في الاجواء الناشئة بسبب ارتفاع الفوائد العالمية في المنطقة.

وفيما يتعلق بالوضع العقاري، اعلن سلامة عن ان تعميما صدر عن مصرف لبنان يجيز للمطورين العقاريين اقفال ديونهم بعقارات من دون ان يصنفوا ويمكن للمصارف ان تقسط على 20 سنة العقار الذي اخذته.

وحول ما يشاع عن الوضع الصعب لأحد المصارف، اكد سلامة ان لا صحة لكل ما يشاع والمصرف المركزي يسهر على اوضاع المصارف والمحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عموما.

تقرير شهير إدريس