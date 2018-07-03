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رويترز: كلب حراسة يفحص حقيبة سوداء كبيرة أمام متجر في وسط موسكو
رويترز: كلب حراسة يفحص حقيبة سوداء كبيرة أمام متجر في وسط موسكو
فى:
3 يوليو 2018, 11:49
فى:
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