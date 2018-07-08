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رويترز: خروج قطار عن سكته في تركيا و مقتل وإصابة عدد من المسافرين
رويترز: خروج قطار عن سكته في تركيا و مقتل وإصابة عدد من المسافرين
فى:
8 يوليو 2018, 19:33
فى:
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رويترز: خروج قطار عن سكته في تركيا و مقتل وإصابة عدد من المسافرين
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