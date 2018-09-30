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رويترز: ارتفاع عدد قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 832
رويترز: ارتفاع عدد قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 832
فى:
30 سبتمبر 2018, 9:46
فى:
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مقتل شرطيين أميركيين بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي
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