روني يرغب بتحقيق الالقاب مع فريقه الجديد

اشار المهاجم الدولي الانكليزي السابق ​واين روني​ الى أنه اختار الانتقال الى نادي ​دي سي يونايتد​ الاميركي لكرة القدم من أجل تحقيق الالقاب، نافيا فكرة البحث عن اعتزال مبكر.

وفي حديث صحفي قال: “لست هنا من أجل تمضية أعوامي الاخيرة، انا هنا من أجل المنافسة والفوز”.واضاف:”إنه تحد مثير للغاية. تابعت الدوري الاميركي في الأعوام الأخيرة، وعلى الفريق أن نتطور، وهذا أمر واضح. نحتاج لتحقيق نتائج أفضل”.

وختم:”على الفريق التعاقد مع لاعبين جدد وأنا متأكد من أن الفريق يدرس هذه الإمكانية”