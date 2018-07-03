روني يرغب بتحقيق الالقاب مع فريقه الجديد

اشار المهاجم الدولي الانكليزي السابق واين روني الى أنه اختار الانتقال الى نادي دي سي يونايتد الاميركي لكرة القدم من أجل تحقيق الالقاب، نافيا فكرة البحث عن اعتزال مبكر.
وفي حديث صحفي قال: “لست هنا من أجل تمضية أعوامي الاخيرة، انا هنا من أجل المنافسة والفوز”.واضاف:”إنه تحد مثير للغاية. تابعت الدوري الاميركي في الأعوام الأخيرة، وعلى الفريق أن نتطور، وهذا أمر واضح. نحتاج لتحقيق نتائج أفضل”.
وختم:”على الفريق التعاقد مع لاعبين جدد وأنا متأكد من أن الفريق يدرس هذه الإمكانية”
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