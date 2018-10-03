رونالدو يوجه رسالة تهنئة الى رفاقه في اليوفي

هنأ اللاعب البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ مهاجم يوفنتوس لاعبي فريقه بعد الفوز الذي حققه الفريق على ​يونغ بويز​ السويسري، بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة الثانية لدور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.

وغرد رونالدو عبر حسابه الخاص على ​تويتر​ قائلا:”مبروك للاعبين على فوز مهم اخر”.

رونالدو الذي غاب عن اللقاء بسبب تعرضه للطرد في مباراة فالنسيا في الجولة الأولى وهو حرم لمباراة واحدة للمشاركة مع الفريق تواجد في المدرجات الى جانب جورجينيا يتابع اللقاء وبهذا الفوز حل اليوفي في صدارة المجموعة الثامنة بـ 6 نقاط، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه ​مانشستر يونايتد​ 4 نقاط.