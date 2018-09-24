رونالدو يعتذر عن حضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم

اوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية،أن النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ لن يتواجد في حفل توزيع جوائز ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ لإعلان عن أفضل لاعب في العالم، الذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن .

وافادت الصحيفة الاسبانية أن نجم ​يوفنتوس​ الحالي قرر عدم التواجد لسبب غير مقنع هو خوضه التدريبات مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، استعدادا لمباراة يوم الأربعاء في الدوري الإيطالي، أمام ​بولونيا​، ضمن الجولة السادسة ،مع العلم بأن الحفل سيجري في ​إنكلترا​، وهي لا تبتعد كثيرا عن ​تورينو​ الإيطالية بالطائرة.

وينافس رونالدو على الجائزة كلا من النجم الكرواتي لوكا ​مودريتش​ لاعب وسط ​ريال مدريد​، والنجم المصري ​محمد صلاح​ لاعب ليفربول.

يذكر ان الدون كان قد اعتذر أيضا عن حضور حفل جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “​يويفا​” علما أنه كان مرشحا مع صلاح ومودريتش للفوز فيها.