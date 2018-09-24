رونالدو يعتذر عن حضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم

اوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية،أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يتواجد في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم لإعلان عن أفضل لاعب في العالم، الذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن .
وافادت الصحيفة الاسبانية أن نجم يوفنتوس الحالي قرر عدم التواجد لسبب غير مقنع هو خوضه التدريبات مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، استعدادا لمباراة يوم الأربعاء في الدوري الإيطالي، أمام بولونيا، ضمن الجولة السادسة ،مع العلم بأن الحفل سيجري في إنكلترا، وهي لا تبتعد كثيرا عن تورينو الإيطالية بالطائرة.
وينافس رونالدو على الجائزة كلا من النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، والنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.
يذكر ان الدون كان قد اعتذر أيضا عن حضور حفل جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” علما أنه كان مرشحا مع صلاح ومودريتش للفوز فيها.
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