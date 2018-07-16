رونالدو يصل يوفنتوس لإجراء الكشف الطبي

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثًا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، إلى العيادة الطبية بالنادي، تمهيدًا لإجراء الكشوفات الطبية، قبل توقيع العقود.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا”، أن رونالدو وصل منذ قليل، إلى استاد النادي، من أجل إجراء الكشف الطبي، مشيرا إلى أن اللاعب تمتع بترحيب كبير، من قبل الآلاف من جماهير يوفنتوس.

ومن المقرر أن يجري رونالدو، الفحص الطبي، ثم يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن ارتداء قميص البيانكونيري، في الموسم المقبل.

وانضم رونالدو ليوفنتوس، قادمًا من ريال مدريد، بعقد يمتد لـ 4 سنوات، وسيحصل على 30 مليون يورو سنويًا.