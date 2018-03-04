رونالدو يرفض تعاقد ريال مدريد مع ليفاندوفسكي

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، يعارض التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وبحسب شبكة “تي زد” الألمانية، فإن رونالدو يرفض تماما التعاقد مع ليفاندوفسكي ويعمل حاليًا على مساندة زميله الفرنسي كريم بنزيما ويحاول إصلاح علاقة الأخير بجماهير ريال مدريد.

وأشارت الشبكة، إلى موقف رونالدو في مباراة ديبورتيفو ألافيس، حيث ترك ركلة جزاء لبنزيما لكي يسددها، متخليًا عن الوصول للهدف رقم 300 في الليجا وتحقيق هاتريك في اللقاء، كما أنه طالب الجماهير بدعم الفرنسي بدلا من إطلاق الصافرات ضده.

وأضافت الشبكة: “رونالدو يخشى منافسة ليفاندوفسكي له على مركز النجم الأول داخل صفوف المرينجي”.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت سابقًا، إلى أن رونالدو سعى من أجل تدعيم الجبهة الهجومية بلاعب مميز مثل ليفاندوفسكي أو هاري كين، وهو ما نفته “تي زد”.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بريال مدريد بشكل قوي مؤخرًا، خاصة بعد تعيين البولندي بيني زاهافي كوكيل له، علمًا بأن الأخير يرتبط بعلاقة قوية ومميزة مع مسؤولي الملكي.